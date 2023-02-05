Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Binbir surat Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenler gözlerine inanamadı: "Estetikte annesini bile sollamış"
Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Değişimleriyle sık sık gündeme gelen binbir surat Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenler gözlerine inanamadı, "Estetikte annesini sollamış" yorumları havada uçuştu. Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Bir dizi estetik operasyon geçiren şarkıcı Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Şimdi de Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt son haliyle gündemde...
05.02.2023 12:21 - Son Güncelleme: 05.02.2023 12:25
"ESTETİKTE ANNESİNİ BİLE SOLLAMIŞ"
Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Binbir surat Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenler gözlerine inanamadı.
Son haliyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve Aleyna Tilki'ye benzetilen Ceylan gündeme bomba gibi düştü.
Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan'ı görenler "Aleyna Tilki sandım" demişti...