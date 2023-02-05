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Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı: "Photoshop mu?"

Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı. Geçtiğimiz günlerde sahne kostümü ile adından söz etiren 70 yaşındaki Diva bir başka tarzla yine gündemde. Siyah elbisesinin içinde yarım gösterdiği parlak sütyen detayıyla dikkat çeken Bülent Ersoy'un son halini görenler, ünlü ismin zayıf görüntüsüyle şaşırdı.

05.02.2023 14:13 - Son Güncelleme: 05.02.2023 14:22
Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı: Photoshop mu?

"PHOTOSHOP MU?"

Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı.

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Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı: Photoshop mu?

70 yaşındaki Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı: Photoshop mu?

Siyahlar içinde takipçilerinin karşısına çıkan Diva'ya kısa sürede yorum ve beğeni yağarken, Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil de ünlü ismi yorumsuz bırakmadı.

Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı: Photoshop mu?

Bülent Ersoy transparan tarzının ardından bu kez de göğüs detaylı elbisesiyle gündeme geldi.

Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı: Photoshop mu?

Bülent Ersoy'un haftalar öncesinden Maslak'taki bir mekanda sahnesine yer bulamayan hayranları için mekânın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı, gecenin rezervasyonları günler öncesinden doldu.

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