Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı: "Photoshop mu?"
Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı. Geçtiğimiz günlerde sahne kostümü ile adından söz etiren 70 yaşındaki Diva bir başka tarzla yine gündemde. Siyah elbisesinin içinde yarım gösterdiği parlak sütyen detayıyla dikkat çeken Bülent Ersoy'un son halini görenler, ünlü ismin zayıf görüntüsüyle şaşırdı.
05.02.2023 14:13 - Son Güncelleme: 05.02.2023 14:22
"PHOTOSHOP MU?"
Bülent Ersoy göğüs detaylı elbisesiyle olay! Transparan sahne kıyafetinin ardından bomba yeni tarz! Görenler şaştı kaldı.
Bülent Ersoy'un haftalar öncesinden Maslak'taki bir mekanda sahnesine yer bulamayan hayranları için mekânın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı, gecenin rezervasyonları günler öncesinden doldu.