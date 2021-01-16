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Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti yorum da Kerem'in annesinden geldi! Kendini aileye sevdirmiş

Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi değil mi? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Birlikte rol almaya başladıktan sonra aşk haberlerinin ardı arkası kesilmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin üstüne bir de bu haberlere yağ süren hareketler yapınca kafalar iyice karışıyor. Geçtiğimiz günlerde olay yaratan yanak yanağa fotoğrafların ardından bu kez Kerem Bürsin'in annesi devreye girdi. Kerem Bürsin'in annesinin Hande Erçel'e övgüler yağdırmasına ise "Hande kendini sevdirmiş" yorumları yapıldı.

16.01.2021 10:52 - Son Güncelleme: 16.01.2021 10:52
Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti yorum da Kerem'in annesinden geldi! Kendini aileye sevdirmiş

Oyuncu Hande Erçel, uzun bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık altı ay önce yollarını ayırmıştı.

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Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti yorum da Kerem'in annesinden geldi! Kendini aileye sevdirmiş

Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti yorum da Kerem'in annesinden geldi! Kendini aileye sevdirmiş

POZLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Erçel ve Bürsin, bu kez de beraber rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz verdi. Fotoğrafta ikilinin yakınlıkları dikkat çekti. Oyuncuların bu samimiyeti aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.

Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti yorum da Kerem'in annesinden geldi! Kendini aileye sevdirmiş

Samimi halleri ile aşk dedikodularını alevlendiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den yine olay yaratacak bir hareket geldi.

Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti yorum da Kerem'in annesinden geldi! Kendini aileye sevdirmiş

Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki son paylaşımına yaptığı yorum ile fotoğrafları kendinin çektiğini ima eden Kerem Bürsin'e, annesinden sürpriz bir yanıt geldi.

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