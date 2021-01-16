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Hande Erçel poz verdi Kerem Bürsin çekti yorum da Kerem'in annesinden geldi! Kendini aileye sevdirmiş

Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi değil mi? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Birlikte rol almaya başladıktan sonra aşk haberlerinin ardı arkası kesilmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin üstüne bir de bu haberlere yağ süren hareketler yapınca kafalar iyice karışıyor. Geçtiğimiz günlerde olay yaratan yanak yanağa fotoğrafların ardından bu kez Kerem Bürsin'in annesi devreye girdi. Kerem Bürsin'in annesinin Hande Erçel'e övgüler yağdırmasına ise "Hande kendini sevdirmiş" yorumları yapıldı.

16.01.2021 10:52 - Son Güncelleme: 16.01.2021 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





