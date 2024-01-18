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Hande Erçel oyunculuğu tek hamlede silip attı "Hedef gösteriliyorum beni salın" diye isyan etmişti! Sevgilisi Hakan Sabancı meğer...

Mehmet Dinçerler, Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, son olarak gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptırdı. İlişkinin başlarında aşk iddialarını yalanlayan ancak daha sonra yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dosta düşmana duyuran ikili, attıkları her adımla adlarından söz ettirmeyi başardı. Çift geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülenmiş sinirler epey gerilmiş sonrasında Erçel yaptığı açıklamada "Beni bir salın" demişti. Yaşananların ardından Erçel'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 09:25 Güncelleme 18 Ocak 2024, 09:27
Hande Erçel oyunculuğu tek hamlede silip attı Hedef gösteriliyorum beni salın diye isyan etmişti! Sevgilisi Hakan Sabancı meğer... 1

Hande Erçel ile Hakan Sabancı şu sıralar doludizgin bir aşk yaşıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin, 2024 yazında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

Hande Erçel oyunculuğu tek hamlede silip attı Hedef gösteriliyorum beni salın diye isyan etmişti! Sevgilisi Hakan Sabancı meğer... 2

Çift, düğün yeri ve oturacakları ev için arayışa başladığı gelen iddialar arasındaydı.

Hande Erçel oyunculuğu tek hamlede silip attı Hedef gösteriliyorum beni salın diye isyan etmişti! Sevgilisi Hakan Sabancı meğer... 3

BALİ TATİLİ SONRASI GERİM GERİM

Ünlü çift 2024'ü Bali'de karşılamıştı.

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