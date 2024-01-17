8 yıllık büyük aşk! Dilek Taşı'nın Mustafa’sı Salih Bademci’nin eşi bakın kim! Duyan şaşıp kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...

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SALİH BADEMCİ KİMDİR?

15 Ağustos 1984 tarihinde dünyaya gelen Salih Bademci, İzmir Bornova Anadolu Lisesinden mezun oldu. Üniversite sınavına reklamcı olmayı hayal ederek girdi. Ancak girdiği konservatuar sınavında seçilen 10 kişiden biri olunca, "Demek ki bu iş için yaratılmışım" diyerek oyunculuğa başladı.