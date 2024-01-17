8 yıllık büyük aşk! Dilek Taşı'nın Mustafa’sı Salih Bademci’nin eşi bakın kim! Duyan şaşıp kaldı! Meğer aynı dizidelermiş...

Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Dilek Taşı dizisinde Mustafa karakterini canlandıran Salih Bademci'nin hayatı merak konusu oldu. Bir çocuk babası Bademci'nin özellikle eşi merak edildi. Ünlü oyuncunun bir dönem eşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Salih Bademci'nin eşi hangi oyuncu çıktı.
Dilek Taşı dizisinde Mustafa karakterini canlandıran Salih Bademci'nin hayatı merak konusu oldu.
SALİH BADEMCİ KİMDİR?
15 Ağustos 1984 tarihinde dünyaya gelen Salih Bademci, İzmir Bornova Anadolu Lisesinden mezun oldu. Üniversite sınavına reklamcı olmayı hayal ederek girdi. Ancak girdiği konservatuar sınavında seçilen 10 kişiden biri olunca, "Demek ki bu iş için yaratılmışım" diyerek oyunculuğa başladı.
2006 yılında "Barda" filminin seçmelerine giden bir arkadaşının peşine takılan Bademci, kendini filmin içinde buldu. Başrollerde Nejat İşler, Hakan Boyav, Serdar Orçin, Erdal Beşikçioğlu gibi sanatçılar oynadı.