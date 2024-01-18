Estetik haberleri sonrası hızını alamayan Gökhan Özen kanıtlarla geldi "Tamam tamam yaptırmadın" Sahnede çıkardı gösterdi

2000'li yılların altın çocuklarından biri olan Gökhan Özen tüm şöhretini elinin tersiyle itip ortalardan kaybolmuş, Los Angeles'a yerleşmişti. Tam 7 yıl sonra sessizliğini bozan ve Türkiye'ye dönen Özen, hem müziğe hem de sahnelere geri döndü ama dönmedik. Önceki akşam bir galaya katılan Özen son haliyle şaşkına çevirmiş, estetik haberleri olay olmuştu. Botoks haberlerine "Filtre uygulamışlar" yanıtını veren Özen hızını alamayınca bakın bu kez ne yaptı.