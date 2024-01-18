Estetik haberleri sonrası hızını alamayan Gökhan Özen kanıtlarla geldi "Tamam tamam yaptırmadın" Sahnede çıkardı gösterdi

2000'li yılların altın çocuklarından biri olan Gökhan Özen tüm şöhretini elinin tersiyle itip ortalardan kaybolmuş, Los Angeles'a yerleşmişti. Tam 7 yıl sonra sessizliğini bozan ve Türkiye'ye dönen Özen, hem müziğe hem de sahnelere geri döndü ama dönmedik. Önceki akşam bir galaya katılan Özen son haliyle şaşkına çevirmiş, estetik haberleri olay olmuştu. Botoks haberlerine "Filtre uygulamışlar" yanıtını veren Özen hızını alamayınca bakın bu kez ne yaptı.
Yüzüne estetik yaptırdığı söylentisiyle gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özen, hakkındaki yorumlara sitem etmesinin ardından hızını alamayınca bakın bu kez ne yaptı.
Özen özellikle de Kıbrıs'ta jet ski ile açıldıktan sonra kaybolmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Gökhan Özen ve arkadaşı Serkan Kula, denizden tam 13.5 açıktaki uluslararası sularda bulunmuştu. Özen sonrasın yaptığı basın toplantısında "14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu" iddia etmişti.