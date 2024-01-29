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Hande Erçel oyunculuğu bıraktı mı işte ilk açıklama "İnsanlar yazıyorlar..." Önce tek hamlede silmiş ardından okullu olmuştu

Mehmet Dinçerler, Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, son olarak gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptırdı. İlişkinin başlarında aşk iddialarını yalanlayan ancak daha sonra yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dosta düşmana duyuran ikili, attıkları her adımla adlarından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde de Erçel'in oyunculuğu bıraktığı iddiası ortaya atılmış ardından Erçel, okula geri döndüğünü duyurunca iddialara iyice körüklenmişti. Günler sonra Erçel'den bu iddiaya yanıt geldi.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 15:53 Güncelleme 29 Ocak 2024, 15:53
Hande Erçel oyunculuğu bıraktı mı işte ilk açıklama İnsanlar yazıyorlar... Önce tek hamlede silmiş ardından okullu olmuştu 1

Hande Erçel ile Hakan Sabancı şu sıralar doludizgin bir aşk yaşıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin, 2024 yazında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

Hande Erçel oyunculuğu bıraktı mı işte ilk açıklama İnsanlar yazıyorlar... Önce tek hamlede silmiş ardından okullu olmuştu 2

Çift, düğün yeri ve oturacakları ev için arayışa başladığı gelen iddialar arasındaydı.

Hande Erçel oyunculuğu bıraktı mı işte ilk açıklama İnsanlar yazıyorlar... Önce tek hamlede silmiş ardından okullu olmuştu 3

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