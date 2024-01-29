Mert Turak’ın 3 yıllık eski eşi bakın kim çıktı! “En uzun güne uyandık biz” duyurmuştu! Duyan inanamadı! Meğer...

Şimdilerde Özcan Deniz, Özgü Namal gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu Mert Turak'ın hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu hakkında özellikle "Mert Turak evli mi?", "Mert Turak'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Evlilik haberini "En uzun güne uyandık biz" sözleriyle sosyal medyadan duyuran ancak mutluluğu 3 yıl süren ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mert Turak'ın eski eşi...