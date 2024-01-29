Şimdilerde Özcan Deniz, Özgü Namal gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu Mert Turak'ın hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu hakkında özellikle "Mert Turak evli mi?", "Mert Turak'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Evlilik haberini "En uzun güne uyandık biz" sözleriyle sosyal medyadan duyuran ancak mutluluğu 3 yıl süren ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mert Turak'ın eski eşi...
MERT TURAK KİMDİR?
29 Mart 1980 İzmir doğumlu olan Mert Turak'ın babası Malatyalı annesi Makedonya asıllıdır. Lisedeyken İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyununda rol aldı.
Liseyi bitirdikten sonra Isparta S.D.Ü'de Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yapan Mert Turak 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı.
ESKİ EŞİ BAKIN KİM!
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu hakkında özellikle "Mert Turak evli mi?", "Mert Turak'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.