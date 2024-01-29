SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2024 Survivor All Star yarışmacısı Nefise Karatay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nefise Karatay’ın memleketi...

Survivor All Star 2024'ün yarışmacılarından Nefise Karatay'ın hayatı merak konusu oldu. "Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtı aratılırken fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak konusu oldu. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön veren ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşen Nefise'nin aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Nefise Karatay'ın memleketi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 16:27 Güncelleme 29 Ocak 2024, 16:27
2024 Survivor All Star yarışmacısı Nefise Karatay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nefise Karatay’ın memleketi... 1

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR?
2023 sezonuna yedeklerden katılan ve yarı finale kadar gelen tek kadın yarışmacı olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi.

2024 Survivor All Star yarışmacısı Nefise Karatay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nefise Karatay’ın memleketi... 2

Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi.

2024 Survivor All Star yarışmacısı Nefise Karatay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nefise Karatay’ın memleketi... 3

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım atan Nefise, Fenerbahçe ile kariyerine başladı.

SON DAKİKA