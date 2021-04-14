Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti kurallarını yıktı Lalin'le ilk paylaşım geldi! Gözlerden sıkı sıkıya uzak tutuyorlardı ama...

Sinem Kobal'ın Lalin'li son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü... Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti beş buçuk ay önce ilk çocukları Lalin'i kucaklarına almıştı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti sık sık kızları Lalin hakkında açıklamalar yaptıysa da Lalin bir türlü yüzünü göstermemişti. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti bu kez kuralları bozdu ve Lalin'li ilk paylaşım geldi. İşte Sinem Kobal'ın çok konuşulan o paylaşımı...