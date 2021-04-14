RAMAZAN İMSAKİYE
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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti kurallarını yıktı Lalin'le ilk paylaşım geldi! Gözlerden sıkı sıkıya uzak tutuyorlardı ama...

Sinem Kobal'ın Lalin'li son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü... Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti beş buçuk ay önce ilk çocukları Lalin'i kucaklarına almıştı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti sık sık kızları Lalin hakkında açıklamalar yaptıysa da Lalin bir türlü yüzünü göstermemişti. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti bu kez kuralları bozdu ve Lalin'li ilk paylaşım geldi. İşte Sinem Kobal'ın çok konuşulan o paylaşımı...

14.04.2021 10:46 - Son Güncelleme: 14.04.2021 10:46
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti kurallarını yıktı Lalin'le ilk paylaşım geldi! Gözlerden sıkı sıkıya uzak tutuyorlardı ama...

Magazin dünyasının sevilen çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu son dönemin en çok dikkat çeken isimleri.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti kurallarını yıktı Lalin'le ilk paylaşım geldi! Gözlerden sıkı sıkıya uzak tutuyorlardı ama...

Kenan İmirzalıoğlu herhangi bir sosyal medya mecrasında yer almasa da eşi Sinem Kobal sosyal medyada özellikle de Instagram'da da oldukça aktif.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti kurallarını yıktı Lalin'le ilk paylaşım geldi! Gözlerden sıkı sıkıya uzak tutuyorlardı ama...

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinin bahçesinde siyahlar içinde içinde poz veren Sinem Kobal dikkatleri yine üzerine çekmişti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti kurallarını yıktı Lalin'le ilk paylaşım geldi! Gözlerden sıkı sıkıya uzak tutuyorlardı ama...

Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaşımda bulunan Sinem Kobal son haliyle hayran bırakmıştı. Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtulması dikkatlerden kaçmamıştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti kurallarını yıktı Lalin'le ilk paylaşım geldi! Gözlerden sıkı sıkıya uzak tutuyorlardı ama...

Tabi Sinem Kobal'ın evinden yaptığı bu paylaşımların ardından en çok merak edilen şey Lalin.