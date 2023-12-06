Hande Erçel milyonluk lüks aracının içinden paylaştı görenler arabaya mı Hande'ye mi bakacağını şaşırdı "Yaşıyorsun bu hayatı Hande"

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde yaptığı "Great Gatsby" temalı doğum günü partisiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta partinin Kris Jenner'ın yaptığı doğum gününün birebir kopyası olduğu iddiası olay yaratmıştı. Erçel, bu kez lüks aracının içinden yaptığı paylaşımlarla gündemde. Önceki gün arabasından paylaşım yapan Erçel'e "Yaşıyorsun bu hayatı" yorumları geldi. İşte detaylar...