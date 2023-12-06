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Hande Erçel milyonluk lüks aracının içinden paylaştı görenler arabaya mı Hande'ye mi bakacağını şaşırdı "Yaşıyorsun bu hayatı Hande"

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde yaptığı "Great Gatsby" temalı doğum günü partisiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta partinin Kris Jenner'ın yaptığı doğum gününün birebir kopyası olduğu iddiası olay yaratmıştı. Erçel, bu kez lüks aracının içinden yaptığı paylaşımlarla gündemde. Önceki gün arabasından paylaşım yapan Erçel'e "Yaşıyorsun bu hayatı" yorumları geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 09:51 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:51
Hande Erçel milyonluk lüks aracının içinden paylaştı görenler arabaya mı Hande’ye mi bakacağını şaşırdı Yaşıyorsun bu hayatı Hande 1

Bir yıldır aşk yaşadığı sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, 30'uncu yaşı için 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir parti düzenlemişti.

Hande Erçel milyonluk lüks aracının içinden paylaştı görenler arabaya mı Hande’ye mi bakacağını şaşırdı Yaşıyorsun bu hayatı Hande 2

Erçel'in doğum günü partisinin konseptinin uyarlama olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hande Erçel milyonluk lüks aracının içinden paylaştı görenler arabaya mı Hande’ye mi bakacağını şaşırdı Yaşıyorsun bu hayatı Hande 3

Kardashianların annesi Kris Jenner 2015 yılında yine aynı temayla bir yaş günü partisi vermişti.

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