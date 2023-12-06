Gülşen Bubikoğlu 69 yaşında! Yeni yaşını kutlayan Yeşilçam efsanesi "Bugün doğum günümdü..." Yıllara meydan okuyan güzellik

Yaban filmiyle adım attığı Yeşilçam'da birçok projede yer alan Gülşen Bubikoğlu, performansı kadar güzelliğiyle de beğeni topladı. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle partner olan oyuncu; Vahşi Gelin, Yaz Bekarı, Alev Alev, Gırgıriye ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden Bubikoğlu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Önceki gün yeni yaşını kutlayan Bubikoğlu bakın ne paylaştı.