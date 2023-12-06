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Gülşen Bubikoğlu 69 yaşında! Yeni yaşını kutlayan Yeşilçam efsanesi "Bugün doğum günümdü..." Yıllara meydan okuyan güzellik

Yaban filmiyle adım attığı Yeşilçam'da birçok projede yer alan Gülşen Bubikoğlu, performansı kadar güzelliğiyle de beğeni topladı. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle partner olan oyuncu; Vahşi Gelin, Yaz Bekarı, Alev Alev, Gırgıriye ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden Bubikoğlu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Önceki gün yeni yaşını kutlayan Bubikoğlu bakın ne paylaştı.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 10:12 Güncelleme 06 Aralık 2023, 10:14
Gülşen Bubikoğlu 69 yaşında! Yeni yaşını kutlayan Yeşilçam efsanesi Bugün doğum günümdü... Yıllara meydan okuyan güzellik 1

1971'de Fatih Kız Lisesini bitiren Gülşen Bubikoğlu, erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kaldı.

Gülşen Bubikoğlu 69 yaşında! Yeni yaşını kutlayan Yeşilçam efsanesi Bugün doğum günümdü... Yıllara meydan okuyan güzellik 2

L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi alan Bubikoğlu, 1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci oldu. Güzellik yarışmasında dereceye giren Bubikoğlu'nun bir anda hayatı değişti ve sinemayla tanıştı.

Gülşen Bubikoğlu 69 yaşında! Yeni yaşını kutlayan Yeşilçam efsanesi Bugün doğum günümdü... Yıllara meydan okuyan güzellik 3

Bubikoğlu, ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

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