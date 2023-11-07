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Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Filistin asıllı Bella Hadid'e Fransız markadan ambargo! İsrailli modelle anlaştı!

Soykırımcı İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırırken bu katliama karşı ses çıkaran ünlülerden biri de Bella Hadid oldu. Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" diyerek soykırıma karşı duruşunu net bir şekilde ifade etti. Fransız markası Dior ise zulme karşı sesini yükselten Bella Hadid'e ambargo uyguladı. Fransız marka İsrailli modelle anlaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 09:37 Güncelleme 07 Kasım 2023, 09:37
Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Filistin asıllı Bella Hadid’e Fransız markadan ambargo! İsrailli modelle anlaştı! 1

Katil İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimler, bu katliama lanet yağdırdı. Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de insanlık suçu işleyen gözü kana bulanmış İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı.

Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Filistin asıllı Bella Hadid’e Fransız markadan ambargo! İsrailli modelle anlaştı! 2

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"
Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim.

Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Filistin asıllı Bella Hadid’e Fransız markadan ambargo! İsrailli modelle anlaştı! 3

Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir. 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor.

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