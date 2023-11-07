Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Filistin asıllı Bella Hadid'e Fransız markadan ambargo! İsrailli modelle anlaştı!

Soykırımcı İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırırken bu katliama karşı ses çıkaran ünlülerden biri de Bella Hadid oldu. Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" diyerek soykırıma karşı duruşunu net bir şekilde ifade etti. Fransız markası Dior ise zulme karşı sesini yükselten Bella Hadid'e ambargo uyguladı. Fransız marka İsrailli modelle anlaştı. İşte detaylar...