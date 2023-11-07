Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Filistin asıllı Bella Hadid'e Fransız markadan ambargo! İsrailli modelle anlaştı!

Soykırımcı İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırırken bu katliama karşı ses çıkaran ünlülerden biri de Bella Hadid oldu. Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" diyerek soykırıma karşı duruşunu net bir şekilde ifade etti. Fransız markası Dior ise zulme karşı sesini yükselten Bella Hadid'e ambargo uyguladı. Fransız marka İsrailli modelle anlaştı. İşte detaylar...
Katil İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimler, bu katliama lanet yağdırdı. Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de insanlık suçu işleyen gözü kana bulanmış İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı.
"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"
Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim.