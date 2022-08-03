Hande Erçel Kaan Yıldırım cephesinde kılıçlar çekildi ’hani sadece arkadaştınız’ Kerem Bürsin’den ayrıldıktan sonra...

Her şey güzel giderken bomba bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti.