Hande Erçel Kaan Yıldırım cephesinde kılıçlar çekildi 'hani sadece arkadaştınız' Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra...
Kerem Bürsin'le evlenmesi beklenirken bir anda Hande Erçel, herkesi şaşkına çevirmişti... O günden bugüne özel hayatındaki gelişmelerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan Hande Erçel'in adı geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım'la anılmış ancak sonrasında ikili 'sadece arkadaş' olduklarını açıklamıştı. Ünlü çiftin cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. İlişkilerini bir süre saklamak isteyen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın aşkı birlikte çıktıkları İngiltere tatilinde, belgelenmişti.
Her şey güzel giderken bomba bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti.
Hande Erçel " Hayatımda kimse yok...Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğrulamıştı.
Kısa süreli aşk yaşayan, ilişki bittikten sonra ise 'Sadece arkadaşız' diyen Hande Erçel, Kaan Yıldırım takipleşmeyi bıraktı.