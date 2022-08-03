Ahu Yağtu eski eşi Cem Yılmaz'ı nafaka yüzünden icraya verdi! 'Karar kesinleşmedi' dedi gözünün yaşına bakmadı
Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu, nafaka yüzünden karşı karşıya... Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 2012-2013 yılları arasında evli kalmış, bu evliliklerinden Kemal adından bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka olarak 10 bin dolar döüyordu ancak bu nafakka miktarını mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmüştü. 10 bin dolardan 70 bin dolara düşen nafaka sonrası ortalık karıştı.
03.08.2022 11:39 - Son Güncelleme: 03.08.2022 11:39
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti.
2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirmişti. Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.
DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ
Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan ünlü komedyen nafakayı Dolar bazında değil artık 40 bin TL olarak ödemek istedi.
Mahkeme, Cem Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.