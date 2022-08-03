51'lik Saba Tümer'den sere serpe bikinili poz 'mahsus mu yapıyorsun' Bikinili paylaştı ama bu ilk değil bu yaşta bu fizik
Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı sunucu Saba Tümer, Instagram'da epey aktif... Kulakları çınlatan kahkahalarıyla tanınan 51 yaşındaki Saba Tümer bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor. Bikinili poz vermekten çekinmeyen Saba Tümer bu kez denizin içinden sere serpe paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Tümer'in bir arkadaşı 'mahsus mu yapıyorsun bacım' yorumunda bulundu. İşte Saba Tümer'in o pozu.
03.08.2022 14:25 - Son Güncelleme: 03.08.2022 14:25
Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle poz verdi. 51 yaşındaki Tümer, fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kahkahası ile adından söz ettiren sevilen sunucu ve yazar Saba Tümer, yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Tümer, bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.
BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI
Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan 51 yaşındaki Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.
POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Uzun süredir tatil yapan Saba Tümer, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.