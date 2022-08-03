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51'lik Saba Tümer'den sere serpe bikinili poz 'mahsus mu yapıyorsun' Bikinili paylaştı ama bu ilk değil bu yaşta bu fizik

Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı sunucu Saba Tümer, Instagram'da epey aktif... Kulakları çınlatan kahkahalarıyla tanınan 51 yaşındaki Saba Tümer bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor. Bikinili poz vermekten çekinmeyen Saba Tümer bu kez denizin içinden sere serpe paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Tümer'in bir arkadaşı 'mahsus mu yapıyorsun bacım' yorumunda bulundu. İşte Saba Tümer'in o pozu.

03.08.2022 14:25 - Son Güncelleme: 03.08.2022 14:25
51’lik Saba Tümer’den sere serpe bikinili poz ’mahsus mu yapıyorsun’ Bikinili paylaştı ama bu ilk değil bu yaşta bu fizik

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle poz verdi. 51 yaşındaki Tümer, fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
51’lik Saba Tümer’den sere serpe bikinili poz ’mahsus mu yapıyorsun’ Bikinili paylaştı ama bu ilk değil bu yaşta bu fizik

Kahkahası ile adından söz ettiren sevilen sunucu ve yazar Saba Tümer, yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Tümer, bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

51’lik Saba Tümer’den sere serpe bikinili poz ’mahsus mu yapıyorsun’ Bikinili paylaştı ama bu ilk değil bu yaşta bu fizik

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan 51 yaşındaki Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.

51’lik Saba Tümer’den sere serpe bikinili poz ’mahsus mu yapıyorsun’ Bikinili paylaştı ama bu ilk değil bu yaşta bu fizik

İŞTE O POZ

Denizin içinde yatarak poz veren Tümer'in düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

51’lik Saba Tümer’den sere serpe bikinili poz ’mahsus mu yapıyorsun’ Bikinili paylaştı ama bu ilk değil bu yaşta bu fizik

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzun süredir tatil yapan Saba Tümer, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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