Hande Erçel ıslak ıslak paylaştı siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu! Bölüm başına aldığı kazançla dudak uçuklatan Hande...
Hande Erçel ıslak ıslak paylaştı siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu! Bölüm başına aldığı kazançla dudak uçuklatan oyuncu, sosyal medya gündeminde. Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren Hande Erçel sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak ıslak ıslak paylaştığı bikinili fotoğrafla dikkatleri üzerine çeken Hande'yi görenler duru güzelliğini konuşuyor. Aşk hayatı kadar kariyerinde de başarı yakalayan Hande Erçel'in bölüm başına aldığı ücret ise dudak uçuklatıyor.
17.09.2021 09:44
- Son Güncelleme: 17.09.2021 09:51