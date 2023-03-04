Hande Erçel ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hakan Sabancı yine yakalandı! Çiçeği burnunda aşıkların rotası bu kez Paris!
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Sabancı'nın Erçel ile yakınlaştığı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntüleri ortaya çıkan ikili rotayı Paris'e çevirdi. Çiçeği burnunda çift önceki gün yine görüntülendi.
04.03.2023 10:26 - Son Güncelleme: 04.03.2023 10:44
Güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek aşk yaşadığı iddiasını yalanladığı Hakan Sabancı ile Paris'e giderken görüntülendi.