"Bu son paylaşımım" deyip giden Taha Duymaz'ın ablası geri döndü "Bu dünyada rahat edemedin orada taha uyu" Taha'ya attığı son mesaj...
Deprem sonrası günlerce Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber gelmişti. Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılması sonrası sular bir türlü durulmadı. Tahs Duymaz'ın son medya hesaplarından yapılan paylaşımlar görenleri epey sinirlendirirken daha önce Taha Duymaz üzerinden prim yaptığı iddia edilen sonrasında "Bu son paylaşımım" deyip sosyal medya hesabını kapatan ablası Semiha Duymaz, Instagram'da geri dönüş yaptı.
04.03.2023 09:37 - Son Güncelleme: 04.03.2023 09:37
Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.
Ancak ne yazık ki bir türlü beklenen o mutlu haber gelmedi. Yakın arkadaşı Ragıp Narin ardından Dilan Polat, Taha Duymaz'ın vefat ettiğini duyurdu.
Taha Duymaz'ın vefatı üzerinden prim yaptığı iddia edilen abla Semiha Duymaz "Bu son paylaşımım" diyerek hesabını kapatmıştı.
ABLASI PAYLAŞTI
Kardeşlerini kaybetmenin acısıyla zor günler yaşayan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz geri döndü ve sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.