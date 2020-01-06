GaleriMagazin

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran hamle!

Hande Erçel ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ve evlenmeleri beklenen ünlü çift Murat Dalkılıç ile Hande Erçel arasında neler oluyor? Murat Dalkılıç Hande Erçel'e evlilik teklifi mi etti? İşte Murat Dalkılıç'tan gündeme bomba gibi düşen Hande Erçel paylaşımı...

06.01.2020 11:40 - Son Güncelleme: 06.01.2020 11:40
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran hamle!

Hande Erçel ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dalkılıç, Hande Erçel'in cama yansıdığı bir fotoğrafı paylaşıp "Cama çık bir şey diyeceğim" yazdı. Heyecanlanan hayranları "Evlilik teklifi mi geldi?" diye sordu.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran hamle!

İşte Murat Dalkılıç'ın paylaşımı...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran hamle!

ACUN ILICALI VE SEVGİLİSİ ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran hamle!
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran hamle!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ebru Şahin ile Oğulcan Engin sevgili mi? Seda Sayan'ın oğlu ile Hercai'nin güzeli Ebru Şahin arasında şok gelişme
Ebru Şahin ile Oğulcan Engin sevgili mi? Seda Sayan'ın oğlu ile Hercai'nin güzeli Ebru Şahin arasında şok gelişme