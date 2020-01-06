Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evleniyor mu? Hayranlarını heyecanlandıran hamle!

Hande Erçel ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ve evlenmeleri beklenen ünlü çift Murat Dalkılıç ile Hande Erçel arasında neler oluyor? Murat Dalkılıç Hande Erçel'e evlilik teklifi mi etti? İşte Murat Dalkılıç'tan gündeme bomba gibi düşen Hande Erçel paylaşımı...

06.01.2020 11:40 - Son Güncelleme: 06.01.2020 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





