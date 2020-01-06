"Edepsizlik sizin kafanızda" diyen Hadise'ye Ebru Polat'tan edepsiz destek! Göğüslerini açıp...

Hadise son dönemde giydiği kıyafetler ve verdiği pozlarla aldığı eleştiriler karşısında bu kez susmadı. Edepsizlik krizi gittikçe büyüyor. Kendisine gelen eleştirilere "Edepsizlik sizin kafanızda! Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" şeklinde yanıt veren Hadise'ye Ebru Polat'tan destek gecikmedi. Polat, sosyal medya hesabından "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine!" paylaşımında bulundu. Hadise'ye destek veren Ebru Polat'ın göğüslerini açarak verdiği poz sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ebru Polat ile Hadise'nin dekolteli giyimleri karşısında sosyal medya kullanıcıları ünlü isimlerin makyajsız hallerini de merak etti.

06.01.2020 12:18 - Son Güncelleme: 06.01.2020 12:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





