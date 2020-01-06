"Edepsizlik sizin kafanızda" diyen Hadise'ye Ebru Polat'tan edepsiz destek! Göğüslerini açıp...
Hadise son dönemde giydiği kıyafetler ve verdiği pozlarla aldığı eleştiriler karşısında bu kez susmadı. Edepsizlik krizi gittikçe büyüyor. Kendisine gelen eleştirilere "Edepsizlik sizin kafanızda! Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" şeklinde yanıt veren Hadise'ye Ebru Polat'tan destek gecikmedi. Polat, sosyal medya hesabından "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine!" paylaşımında bulundu. Hadise'ye destek veren Ebru Polat'ın göğüslerini açarak verdiği poz sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ebru Polat ile Hadise'nin dekolteli giyimleri karşısında sosyal medya kullanıcıları ünlü isimlerin makyajsız hallerini de merak etti.
Hadise'nin 'edep' paylaşımı büyüyor. 34 yaşındaki Hadise, son dönemlerde giydiği kıyafetler karşısında aldığı eleştirilere sosyal medya hesabından, "Edepsizlik sizin kafanızda! Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" şeklinde yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde göğüs ve kalçasına estetik yaptırdığı iddiaları ile gündeme gelen Hadise'ye Ebru Polat'tan destek geldi.
"EDEPSİZLİK SİZİN KAFANIZDA"
Son dönemde şarkıları kadar giydiği iddialı kıyafetleriyle de gündeme gelen Hadise, eleştiriler karşısında suskunluğunu bozdu. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından, "Edepsizlik sizin kafanızda! Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" ifadelerini kullandı.
Hadise, ayrıca, Hz. Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü de paylaştı.