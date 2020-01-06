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Ebru Şahin ile Oğulcan Engin sevgili mi? Seda Sayan'ın oğlu ile Hercai'nin güzeli Ebru Şahin arasında şok gelişme

Hercai dizisindeki oyunculuğuyla milyonları kendisine hayran bırakan Ebru Şahin'in Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ebru Şahin ve Oğulcan Engin sevgili mi? Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde annesi Seda Sayan'a yaptığı sürpriz ile günlerce konuşulan Oğulcan Engin'in yeni kafesinde geçtiğimiz günlerde ikili ilk defa görüntülendi. Oğulcan Engin'in Cihangir'deki kafesinde oturan çift magazincilerden kaçmama kararı aldı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen Oğulcan Engin - Ebru Şahin aşkının detayları...

06.01.2020 10:53 - Son Güncelleme: 06.01.2020 11:07
Ebru Şahin ile Oğulcan Engin sevgili mi? Seda Sayan yine yaptı yapacağını

Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin, oyunculuğu ile kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Başarılı genç yetenek Ebru Şahin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in sevgili olduğu iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen Oğulcan Engin - Ebru Şahin aşkının detayları...

Ebru Şahin ile Oğulcan Engin sevgili mi? Seda Sayan yine yaptı yapacağını

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Oğulcan Engin'in sevgili olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Seda Sayan'ın da beğendiğini söylediği Ebru Şahin iddialara göre Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başladı.

Oğulcan Engin'in yeni kafesinde geçtiğimiz günlerde ikili ilk defa görüntülendi. Oğulcan Engin'in Cihangir'deki kafesi Emilys Garden'da oturan çift magazincilerden kaçmama kararı aldı.

Ebru Şahin ile Oğulcan Engin sevgili mi? Seda Sayan yine yaptı yapacağını

SEDA SAYAN ARALARINI YAPTI

İddialara göre ikilinin arasını Seda Sayan yaptı. Sayan, Ebru Şahin'i arayarak mekana çağırdı ve kendisi gelmedi. Ebru Şahin ve Oğulcan kafede karşılaştı ve uzunca bir süre sohbet etti. Oldukça eğlenen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Ebru Şahin ile Oğulcan Engin sevgili mi? Seda Sayan yine yaptı yapacağını

Seda Sayan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcı jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümünde oğlu Oğulcan Engin'İ karşısında görünce şoke oldu. Doğum günü olan şarkıcı, oğlunun sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Seda Sayan'ın yaşını öğrenenler ise çok şaşırdı.

Ebru Şahin ile Oğulcan Engin sevgili mi? Seda Sayan yine yaptı yapacağını

Tv8 ekranlarının çok sevilen yarışma programı 'O Ses Türkiye' her yıl olduğu gibi bu sene de yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu yarışma programına Seda Sayan'a yapılan doğum günü sürprizi damgasını vurdu.

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