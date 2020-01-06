Ebru Şahin ile Oğulcan Engin sevgili mi? Seda Sayan'ın oğlu ile Hercai'nin güzeli Ebru Şahin arasında şok gelişme

SEDA SAYAN ARALARINI YAPTI

İddialara göre ikilinin arasını Seda Sayan yaptı. Sayan, Ebru Şahin'i arayarak mekana çağırdı ve kendisi gelmedi. Ebru Şahin ve Oğulcan kafede karşılaştı ve uzunca bir süre sohbet etti. Oldukça eğlenen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.