Seçkin Piriler “Sürekli bana iftira atıyor” dedi harekete geçti! Evini basan eski dostu Meral Kaplan’a…
Seçkin Piriler, Meral Kaplan'a dava açacak! Eski manken ve oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu arasında 4 yıldır süren boşanma davasında karar çıktı. Erhan Kanioğlu ile boşanan Meral Kaplan, hem kızının velayetini kaybetti hem de eski eşine hakaret ve tehditten 200 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Kaplan, kanlı bıçaklı olduğu eski dostu Seçkin Piriler'in kapısına dayanarak "Senin yüzünden kızımı kaybettim. Şimdi mutlu musun?" diye bağırdı. Seçkin Piriler ise Kaplan'ın bu hamlesi üzerine açıklama yaptı.
23.04.2021 09:20
- Son Güncelleme: 23.04.2021 09:20
Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu, 2011'de nikah masasına oturmuştu. 2015'te de kızları Eda dünyaya gelmişti. Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu arasındaki boşanma davası bitti.
Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verirken Meral Kaplan'ın eski eşi Erhan Kanioğlu'na 200 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti
Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan ise mahkeme çıkışı gözyaşlarına hakim olamadı. "6 yaşındaki çocuğum benden alındı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Pes etmeyeceğim" diyen Kaplan, daha sonra eski dostu Seçkin Piriler'in evini bastı.
Kaplan, tüm WhatsApp yazışmalarını eski eşine verdiğini iddia ettiği Seçkin Piriler'e "Senin yüzünden kızımı kaybettim. Şimdi mutlu musun?" şeklinde bağırdı.
Evini basmasından sonra Meral Kaplan'a dava açmaya hazırlanan Seçkin Piriler, ilk kez konuştu. Koronavirüs nedeniyle karantinada olduğunu dile getiren Piriler, kadınla beraber kapıma dayandı. Sürekli bana iftira atıyor" dedi.