Seçkin Piriler “Sürekli bana iftira atıyor” dedi harekete geçti! Evini basan eski dostu Meral Kaplan’a…

Seçkin Piriler, Meral Kaplan'a dava açacak! Eski manken ve oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu arasında 4 yıldır süren boşanma davasında karar çıktı. Erhan Kanioğlu ile boşanan Meral Kaplan, hem kızının velayetini kaybetti hem de eski eşine hakaret ve tehditten 200 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Kaplan, kanlı bıçaklı olduğu eski dostu Seçkin Piriler'in kapısına dayanarak "Senin yüzünden kızımı kaybettim. Şimdi mutlu musun?" diye bağırdı. Seçkin Piriler ise Kaplan'ın bu hamlesi üzerine açıklama yaptı.

23.04.2021 09:20 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





