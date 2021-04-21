RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili bedava! Instagram ile ödediler

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'de yaptıkları aşk tatili bedavaya geldi. Erçel, Maldivler'deki Ayada isimli otelin okyanus üzerindeki odasını reklam karşılığında bedavaya rezerve ettirdi. Hande Erçel ile Kerem Bürsin de ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, böylece Instagram ile ödemiş oldular.

21.04.2021 06:58 - Son Güncelleme: 21.04.2021 06:58
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili bedava! Instagram ile ödediler

Şöhretin kaymağını yiyen ünlüler, artık hayatlarını sponsorlarla yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili bedava! Instagram ile ödediler

Maldivler'de aşk tatiline çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin de ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdi…

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili bedava! Instagram ile ödediler

Hayat, ünlülere güzel… Rol aldıkları her projeden mini servetleri ceplerine koyan magazin dünyasının ünlü isimleri, son dönemde Instagram'ın da kaymağını yemeye başladı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili bedava! Instagram ile ödediler

Son dönemde Maldivler'i komşu kapısı yapanlar kervanına katılan aşklarını önceki gün itiraf eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin de popülerlikleri sayesinde tatillerini bedavaya getirdi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili bedava! Instagram ile ödediler

Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile yine Instagram'da 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin, reklam karşılığında otele tek kuruş ödemeden egzotik cennette keyif sürmeye başladı.