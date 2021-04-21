Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili bedava! Instagram ile ödediler
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'de yaptıkları aşk tatili bedavaya geldi. Erçel, Maldivler'deki Ayada isimli otelin okyanus üzerindeki odasını reklam karşılığında bedavaya rezerve ettirdi. Hande Erçel ile Kerem Bürsin de ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, böylece Instagram ile ödemiş oldular.
21.04.2021 06:58
- Son Güncelleme: 21.04.2021 06:58
Şöhretin kaymağını yiyen ünlüler, artık hayatlarını sponsorlarla yaşıyor.
Maldivler'de aşk tatiline çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin de ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdi…
Hayat, ünlülere güzel… Rol aldıkları her projeden mini servetleri ceplerine koyan magazin dünyasının ünlü isimleri, son dönemde Instagram'ın da kaymağını yemeye başladı.
Son dönemde Maldivler'i komşu kapısı yapanlar kervanına katılan aşklarını önceki gün itiraf eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin de popülerlikleri sayesinde tatillerini bedavaya getirdi.
Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile yine Instagram'da 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin, reklam karşılığında otele tek kuruş ödemeden egzotik cennette keyif sürmeye başladı.