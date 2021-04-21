Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili bedava! Instagram ile ödediler

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'de yaptıkları aşk tatili bedavaya geldi. Erçel, Maldivler'deki Ayada isimli otelin okyanus üzerindeki odasını reklam karşılığında bedavaya rezerve ettirdi. Hande Erçel ile Kerem Bürsin de ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, böylece Instagram ile ödemiş oldular.

21.04.2021 06:58 - Son Güncelleme: 21.04.2021 06:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





