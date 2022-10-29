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Haberler Magazin Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında aşk iddiaları doğru çıktı! El ele görüntülerden sonra barıştılar bu kez doğrulandı

Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında aşk iddiaları doğru çıktı! El ele görüntülerden sonra barıştılar bu kez doğrulandı

Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı...Bir mekanda hayranları tarafından görüntülenmiş, ikiliden Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizleiş , Erçel ise kahve alır almaz araca dönmüştü. İlişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinden bomba bir haber geldi. Sosyal medya platformlarında yer alan haberlere göre Kerme Bürsin ile Hande Erçel barıştı. İşte detaylar...

29.10.2022 15:38 - Son Güncelleme: 29.10.2022 15:38
Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında aşk iddiaları doğru çıktı! El ele görüntülerden sonra barıştılar bu kez doğrulandı

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler'de ilişkilerini ele vermişti. Birliktelikleri 2021 yılında belgelenen ikili, geçtiğimiz mart ayında da ayrılmıştı.

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında aşk iddiaları doğru çıktı! El ele görüntülerden sonra barıştılar bu kez doğrulandı

İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında aşk iddiaları doğru çıktı! El ele görüntülerden sonra barıştılar bu kez doğrulandı

Sonrasında Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Bürsin, bu haberler hakkında konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında aşk iddiaları doğru çıktı! El ele görüntülerden sonra barıştılar bu kez doğrulandı

Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında aşk iddiaları doğru çıktı! El ele görüntülerden sonra barıştılar bu kez doğrulandı

Dünyada olan birçok olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim hiç önemim yok.

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