Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında aşk iddiaları doğru çıktı! El ele görüntülerden sonra barıştılar bu kez doğrulandı
Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı...Bir mekanda hayranları tarafından görüntülenmiş, ikiliden Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizleiş , Erçel ise kahve alır almaz araca dönmüştü. İlişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinden bomba bir haber geldi. Sosyal medya platformlarında yer alan haberlere göre Kerme Bürsin ile Hande Erçel barıştı. İşte detaylar...
29.10.2022 15:38 - Son Güncelleme: 29.10.2022 15:38
'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler'de ilişkilerini ele vermişti. Birliktelikleri 2021 yılında belgelenen ikili, geçtiğimiz mart ayında da ayrılmıştı.