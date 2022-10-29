Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın doğum günü elbisesinin fiyatı da tırnakları da olay 'çıkarın şunu Allah aşkına'
Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı, Instagram'dan en küçük kızı olan Melisa'nın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Melisa için yapılan doğum günü partisinde Melisa'nın giydiği elbisenin fiyatı ve Melisa'nın tırnakları ise sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...
29.10.2022 16:21 - Son Güncelleme: 29.10.2022 16:21
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, başarılı işlerinin yanı sıra sık sık özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4'üncü kızına sahip olan Acun Ilıcalı, 9 yaşına giren Melisa'nın doğum günü için parti organize etti.
ELBİSESİ FİYATI 11 BİN TL
Kızıyla çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Acun Ilıcalı, "Canım kızım öyle tatlısın ki… Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol" ifadeleri kullanıldı.