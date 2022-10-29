Aşk dedikoduları boşa çıkmadı! Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan sarmaş dolaş poz! Sevgili oldukları iddia ediliyordu
Galatasaraylı Lucas Toreira ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Songül'ü Devrim Özkan arasındaki aşk dedikodularını iyiden iyiye körükleyen kare... Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi gündem olmuştu. Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira, karşılaşma bitmeden Instagram hesabından takibe başlamıştı. Kısa süre içinde taraftarların fark ettiği bu olay sosyal medyada gündem olmuştu. Önceki akşam flaş bir gelişme daha yaşandı. Lucas Torreira, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği mücadele sonrası galibiyeti birlikte kutladı.
29.10.2022 13:56 - Son Güncelleme: 29.10.2022 13:56
Devrim Özkan ile Lucas Toreira arasında Kastamonuspor maçı sonrası yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını ünlü oyuncu Devrim Özkan tribünden takip etmişti.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde 'Songül' karakterine hayat veren güzel oyuncu daha önce dünyaca ünlü yıldızın dikkatini çekmişti.