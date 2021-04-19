Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez de Maldivler'de yakalandı! 'Aşk olduğunda haberiniz olacak' demişlerdi...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez de Maldivler'de yakalandı! Geçtiğimiz günlerde spor salonu çıkışı görüntülenen ikili aşk iddialarına verdikleri yanıtla dikkat çekmişti. Spora bile beraber giden ikili, birlikte rol aldıkları dizinin sezon finaline girmesini fırsat bilerek soluğu Miami'de aldı. Fotoğrafları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

19.04.2021 09:11 - Son Güncelleme: 19.04.2021 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





