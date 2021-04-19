Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez de Maldivler'de yakalandı! 'Aşk olduğunda haberiniz olacak' demişlerdi...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez de Maldivler'de yakalandı! Geçtiğimiz günlerde spor salonu çıkışı görüntülenen ikili aşk iddialarına verdikleri yanıtla dikkat çekmişti. Spora bile beraber giden ikili, birlikte rol aldıkları dizinin sezon finaline girmesini fırsat bilerek soluğu Miami'de aldı. Fotoğrafları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
BU KEZ ROTA MALDİVLER
Hande Erçel ile Kerem Bürsin bu kez de Maldivler'de yakalandı! Rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından ikili, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti.
'AŞK OLDUĞUNDA HABERİNİZ OLACAK' DEMİŞLERDİ...
İkili beş gün önce İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin "Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz..." yorumuna, "Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok" cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.
HANDE ERÇEL İLE KEREM BÜRSİN SEVGİLİ Mİ?
Son dönemin çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle laflayan ikili, aşk sorularına verdiği yanıtlarla 'Bunların hepsi PR' dedirtti.