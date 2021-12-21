Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Ünlü oyuncu bombayı patlattı iddialara net yanıt verdi! Hande son noktayı koydu
Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Dizi aşkları gerçeğe dönüşen Hande Erçel - Kerem Bürsin çifti, ilişkilerini ilk başta saklasa da ilerleyen zamanlarda itiraf etmek zorunda kalmıştı. Tatil dönüşü havaalanında el ele görüntülenen ikili, sosyal medya hesaplarında romantik paylaşımlarda bulunarak aşklarını dosta düşmana duyurmuştu. Kameralara da sık sık mutluluk pozları vermeyi ihmal etmeyen çift hakkında ortaya atılan bir iddia ise hayranlarını hüsrana uğratmıştı. Bürsin ile Erçel'in ayrıldıkları öne sürülmüştü. Söz konusu iddialara Hande Erçel cephesinden yanıt geldi. Bakın Erçel neler söyledi...
21.12.2021 23:18
- Son Güncelleme: 21.12.2021 23:43
Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz yaz başında birlikte Maldivler'e gitmiş ve tatil dönüşü aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.
Dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin ilişkilerini noktaladığı iddia edilmişti.