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Haberler Magazin İki çocuk annesi Pelin Karahan’a bakın! Kırmızı rujunu sürdü siyah minisiyle ortalığı yaktı kavurdu fit haline beğeni yağdı

İki çocuk annesi Pelin Karahan’a bakın! Kırmızı rujunu sürdü siyah minisiyle ortalığı yaktı kavurdu fit haline beğeni yağdı

İki çocuk annesi Pelin Karahan'a bakın! Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla adeta sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşulan Karahan, yine adından söz ettirdi. Sırt dekolteli süper mini elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunana Karahan'ın fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Pelin Karahan'ın o pozları...

21.12.2021 23:45 - Son Güncelleme: 21.12.2021 23:45
İki çocuk annesi Pelin Karahan’a bakın! Kırmızı rujunu sürdü siyah minisiyle ortalığı yaktı kavurdu fit haline beğeni yağdı

Kavak Yelleri dizi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

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İki çocuk annesi Pelin Karahan’a bakın! Kırmızı rujunu sürdü siyah minisiyle ortalığı yaktı kavurdu fit haline beğeni yağdı

Bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adından iki erkek çocuk dünyaya getiren oyuncu, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

İki çocuk annesi Pelin Karahan’a bakın! Kırmızı rujunu sürdü siyah minisiyle ortalığı yaktı kavurdu fit haline beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Karahan, son dönemlerde Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

İki çocuk annesi Pelin Karahan’a bakın! Kırmızı rujunu sürdü siyah minisiyle ortalığı yaktı kavurdu fit haline beğeni yağdı

Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Karahan, sırt dekolteli süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan’a bakın! Kırmızı rujunu sürdü siyah minisiyle ortalığı yaktı kavurdu fit haline beğeni yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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