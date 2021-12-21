İki çocuk annesi Pelin Karahan’a bakın! Kırmızı rujunu sürdü siyah minisiyle ortalığı yaktı kavurdu fit haline beğeni yağdı
İki çocuk annesi Pelin Karahan'a bakın! Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla adeta sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşulan Karahan, yine adından söz ettirdi. Sırt dekolteli süper mini elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunana Karahan'ın fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Pelin Karahan'ın o pozları...
21.12.2021 23:45
- Son Güncelleme: 21.12.2021 23:45
Kavak Yelleri dizi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.