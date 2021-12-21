Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bornozuyla poz veren Damla’nın son hali...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Saçlarını kısacık kestiren genç oyuncu, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Bornozuyla objektif karşısına geçen İkizoğlu'nun son hali takipçilerinden tam not alırken kısa sürede gündem oldu. İşte Damlasu İkizoğlu'nun sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı ve yeni imajı...
21.12.2021 21:00
- Son Güncelleme: 21.12.2021 21:10
Damlasu İkizoğlu, atv'nin sevilen dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Geçen haftalarda diziye veda eden oyuncu, uzun süre gündem olmuştu. Damlasu İkizoğlu, şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi.