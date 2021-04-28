RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşklarını resmen ilan etti! Onca inkara rağmen üstüne bir de fotoğraflar paylaşan Hande ve Kerem...

Rol aldıkları diziyle beraber adları sürekli aşk dedikodularına karışan, her defasında sevgililik iddialarını reddeden ama magazin basınına malzeme vermeyi de ihmal etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler'de tatilde. Aşkları Maldiv tatiliyle resmileşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyada aşklarını ilan etti. Ayrıca Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Instagram paylaşımları beğeni rekorları kırdı.

28.04.2021 11:35 - Son Güncelleme: 28.04.2021 11:35
Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşklarını resmen ilan etti! Onca inkara rağmen üstüne bir de fotoğraflar paylaşan Hande ve Kerem...

Geçtiğimiz gün aşk yaşadıkları belgelenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyada hesaplarından Maldivler'de birlikte çekilmiş pozlarını takipçileriyle paylaştılar. İkilinin pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşklarını resmen ilan etti! Onca inkara rağmen üstüne bir de fotoğraflar paylaşan Hande ve Kerem...

Yer aldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren bir birlerine yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı gerçek oldu. Dizilerinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Maldivler'de alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel ardı ardına yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını alevlendirdiler.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşklarını resmen ilan etti! Onca inkara rağmen üstüne bir de fotoğraflar paylaşan Hande ve Kerem...

İLK KEZ EL ELE!
'Sen Çal Kapımı' dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkı sonunda belgelendi. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi. Bürsin, geçtiğimiz günlerde "Her an her şey olabilir" diyerek, Erçel ile aşk yaşadıklarını ima etmişti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşklarını resmen ilan etti! Onca inkara rağmen üstüne bir de fotoğraflar paylaşan Hande ve Kerem...

"GÜZEL BİR KADINLA"
Yakışıklı oyuncu, Hande Erçel'in bu pozunu, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..." notuyla paylaşarak, romantikliğini konuşturmuştu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşklarını resmen ilan etti! Onca inkara rağmen üstüne bir de fotoğraflar paylaşan Hande ve Kerem...

Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel'le yaptığı Maldivler tatilinden bir kare paylaştı: "Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel..."