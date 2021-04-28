Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşklarını resmen ilan etti! Onca inkara rağmen üstüne bir de fotoğraflar paylaşan Hande ve Kerem...

Rol aldıkları diziyle beraber adları sürekli aşk dedikodularına karışan, her defasında sevgililik iddialarını reddeden ama magazin basınına malzeme vermeyi de ihmal etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler'de tatilde. Aşkları Maldiv tatiliyle resmileşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyada aşklarını ilan etti. Ayrıca Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Instagram paylaşımları beğeni rekorları kırdı.

28.04.2021 11:35 - Son Güncelleme: 28.04.2021 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





