Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşklarını resmen ilan etti! Onca inkara rağmen üstüne bir de fotoğraflar paylaşan Hande ve Kerem...
Rol aldıkları diziyle beraber adları sürekli aşk dedikodularına karışan, her defasında sevgililik iddialarını reddeden ama magazin basınına malzeme vermeyi de ihmal etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler'de tatilde. Aşkları Maldiv tatiliyle resmileşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medyada aşklarını ilan etti. Ayrıca Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Instagram paylaşımları beğeni rekorları kırdı.
Yer aldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren bir birlerine yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı gerçek oldu. Dizilerinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Maldivler'de alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel ardı ardına yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını alevlendirdiler.