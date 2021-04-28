RAMAZAN İMSAKİYE
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Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın kardeşi kendisinin birebir kopyası! Anne acısıyla üzen İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı

Şu sıralar kariyerinin zirvesini yaşıyor 25 yaşındaki genç oyuncu İlayda Alişan. Rol aldığı dizide hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle sergilediği oyunculuk takdire şayan. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan aslında gözler önünde büyüdü desek yeridir. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimi Bir Çocuk Sevdim adlı diziyle oldu sonrası da geldi. Tüm bunlara rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşayan İlayda Alişan'ın anne acısını da geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. İlayda Alişan hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı. Bir çocuk annesi Özge Alişan, kardeşinin kopyası gibi. İşte başta İlayda Alişan olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

28.04.2021 11:14 - Son Güncelleme: 28.04.2021 11:14
Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın kardeşi kendisinin birebir kopyası! Anne acısıyla üzen İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.

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Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın kardeşi kendisinin birebir kopyası! Anne acısıyla üzen İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı

Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur, Hakan: Muhafız, Şampiyon, Terapist gibi yapımlarda rol alarak genç yaşına pek çok iş sığdırdı. Gözler önünde büyümesine rağmen özel hayatın hep geri planda tuttu.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın kardeşi kendisinin birebir kopyası! Anne acısıyla üzen İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı

'Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle.' sözleriyle yürekleri dağlayan İlayda Alişan'ın ablası merak edildi. İşte başta İlayda Alişan olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın kardeşi kendisinin birebir kopyası! Anne acısıyla üzen İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın kardeşi kendisinin birebir kopyası! Anne acısıyla üzen İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı