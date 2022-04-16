Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı resmen belgelendi Hadise Mehmet Dinçerler aşk dörtgeni tasdiklendi! Londra'a baş başa
Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordı. Geçtiğimiz haftalarda bir mekandan çıkarken görüntülenen ve sessiz kalmayı tercih eden ikilinin bu kez de Londra'da görüntüsü ortaya çıktı. Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler ile bir dönem aşk yaşayan Hande Erçel'in şimdilerde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile anılması, son günlerin bomba magazin olayı arasında yerini aldı. Ve önceki gün gelen karenin ardından bu kez yine görüntülenen ünlü çiftin aşkı resmen belgelendi.
Kerem Bürsin ile evlenecekleri konuşulan Hande Erçel'in adı, Hadise'nin eski aşkı Kaan Yıldırım ile anılmaya başladı. İkili aşk sorularından kaçmıştı. Hande Erçel, aynı Kerem Bürsin'le olduğu gibi Kaan Yıldırım ile de aynı şekilde yakalandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin her defasında aşk iddialarından kaçmış ve yurt dışı tatilinde yakayı ele vermişti. Erçel, şimdi de Kaan Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülendi.
Aynı projede yer aldığı partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ancak kısa bir süre önce ilişkisini noktalayan Hande Erçel, özel hayatı ile gündemden düşmüyor.
Hande Erçel, son olarak Hadise ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz yaz aylarında ayrılan meslektaşı Kaan Yıldırım ile adı aşk dedikodularına karıştı.
Hande Erçel kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı haberleri karşısında sessizliğini korurken yeni bir gelişme yaşandı.