Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın aşkı resmen belgelendi Hadise Mehmet Dinçerler aşk dörtgeni tasdiklendi! Londra’a baş başa

Kerem Bürsin ile evlenecekleri konuşulan Hande Erçel'in adı, Hadise'nin eski aşkı Kaan Yıldırım ile anılmaya başladı. İkili aşk sorularından kaçmıştı. Hande Erçel, aynı Kerem Bürsin'le olduğu gibi Kaan Yıldırım ile de aynı şekilde yakalandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin her defasında aşk iddialarından kaçmış ve yurt dışı tatilinde yakayı ele vermişti. Erçel, şimdi de Kaan Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülendi.