Aleyna Tilki yeni klibiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Eteğini çıkararak iç çamaşırıyla yarı çıplak kalan Aleyna'ya "Gülşen'le yarışıyor" yorumu yapıldı
'Take It Or Leave It' isimli şarkısına çektiği klibi olay olan Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı. Aleyna Tilki'nin klibinin en ilginç sahneleri ise motor üzerinde gerçekleşti. Aleyna Tilki motosikletin arkasına oturdu ve araç hareket halindeyken eteğini çıkararak iç çamaşırıyla kaldı. Aleyna Tilki'nin cesur klibi ise sosyal medyada gündem oldu. 'Gülşen'le yarışıyor' yorumu dikkat çekerken, klibi fazla abartılı bulanların yanı sıra övgüler yağdıranlar da oldu. İşte sosyal medyada Aleyna Tilki'nin klibine gelen yorumlar ve Gülşen benzetmesi...
Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz gün bir parçasını Instagram hesabından paylaştığı 'Take It Or Leave It' isimli şarkısının klibi hayranlarıyla buluştu. 22 yaşındaki Tilki'nin klibi kısa sürede yüz binlerce defa izlendi.
Aleyna Tilki'nin klibin tanıtımında motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı görüldü. Tilki'nin klipteki tartışmalı anları sosyal medyada gündem oldu.
"GÜLŞEN'LE YARIŞIYOR"
Ekşi Sözlük ve Twitter'da Tilki'nin klibiyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazıları Tilki'nin Gülşen'le yarıştığını ifade ederken, Petek Dinçöz'ün yıllar önceki 'Foolish Casanova' klibine de benzeten oldu.
İşte sosyal medyadaki yorumlardan dikkat çekenler:
Klip, şarkı, ambiyans, ses dünya standartlarının üzerinde. Aleyna Tilki artık dünya starı.
Petek Dinçöz'ün fFoolish Casanova klibinin 2022 versiyonu gibidir.
Şarkı fena değil uluslararası alanlarda şarkının tutması için bu tarz atraksiyonlar yapılabilir.
Seksi olamama konusunda Gülşen'le yarışıyor.