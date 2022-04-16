Kardeşlerim’in Oğulcan’ı hem dizide hem gerçekte aşık! Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor meğer...

29 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sevgilisi Sinem Şimşek ile önümüzdeki yıl evleneceklerini duyurdu. Sevgilisi ile aynı soyadı taşıdığı için evli oldukları düşünülen çift konu hakkında açıklama yaptı. Bir Youtube videosunda ''Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek evli mi?'' sorusuna cevap niteliğinde açıklama yaptı. Sinem ailesiyle görüşmediği için soyadını da kullanmak istemiyor. Sinem de tüm sosyal medya hesaplarını Şimşek olarak açtı açıklamasından bulunuyor.

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.