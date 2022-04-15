Adem Kılıçcı'nın gizemli sevgilisi nihayet ortaya çıktı beğeni butonu falan kalmadı! Survivor hayatı bitebilir denen Adem meğer...
Önceki gün Acun Ilıcalı'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptığı Adem Kılıçcı günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Eski şampiyonlardan biri olan Adem Kılıçcı'nın yarışmadaki akıbeti herkes tarafından merak edilirken bir yandan da hakkındaki detaylar merak ediliyor. Adem Kılıçcı hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konusu ise sevgilisi. Kısa bir süre önce nişanlandığını açıklayan Adem Kılıçcı'nın sevgilisi güzelliğiyle adeta beğeni butonunu çökertti. İşte Adem Kılıçcı hakkında tüm merak edilenler ve Adem Kılıçcı'nın merak edilen sevgilisi.
15.04.2022 12:53 - Son Güncelleme: 15.04.2022 12:53
Acun Ilıcalı'nın yaptığı sakatlık açıklaması sonrası Adem Kılıçcı günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Adem'in sakatlığının ardından tüm yarışmacılar ada konseyinde toplandı. Acun Ilıcalı, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi.