Adem Kılıçcı’nın gizemli sevgilisi nihayet ortaya çıktı beğeni butonu falan kalmadı! Survivor hayatı bitebilir denen Adem meğer...

Adem'in sakatlığının ardından tüm yarışmacılar ada konseyinde toplandı. Acun Ilıcalı, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi.