RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yeşilçam’ın minicik Ayşecik'i son haliyle şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor işte son hali

Yeşilçam’ın minicik Ayşecik'i son haliyle şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor işte son hali

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son haline bakın! Papatya, Ölümden de Acı, Ayşecik, Öksüz Kız, İki Yavrucak, Çalıkuşu gibi birçok yapımda rol alan Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra gündeme geldi. 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açan Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, usta oyuncunun son hali için 'Tanımakta zorlandım' yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

15.04.2022 16:00 - Son Güncelleme: 15.04.2022 16:00
Yeşilçam’ın minicik Ayşecik’i son haliyle şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor işte son hali

Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.

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Yeşilçam’ın minicik Ayşecik’i son haliyle şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor işte son hali

Dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile nikah masasına oturan ve kendine bambaşka bir yol çizen Değirmencioğlu'nun şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yaptığı öğrenildi.

Yeşilçam’ın minicik Ayşecik’i son haliyle şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor işte son hali

Değirmencioğlu'nun son hali ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, usta oyuncunun son hali için 'Tanımakta zorlandım' yorumunda bulundu.

Yeşilçam’ın minicik Ayşecik’i son haliyle şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor işte son hali

İşte Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın minicik Ayşecik’i son haliyle şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor işte son hali

Filiz Akın

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