Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü "İyiye işaret değil" İlk kez bir kadınla el ele görüntülenmişti
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenildi. Önceki gün havaalanında kameralar karşısına el ele çıkan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın o karesi sosyal medyanın diline düştü. Bakın neden.
16.03.2023 11:56 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:58
Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.
Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz gün Paris'e tatile gitmişlerdi.
2 günlük tatil sonrası tekrar İstanbul'a dönen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in şimdiki tatil planları ise İngiltere..