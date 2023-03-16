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Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü "İyiye işaret değil" İlk kez bir kadınla el ele görüntülenmişti

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenildi. Önceki gün havaalanında kameralar karşısına el ele çıkan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın o karesi sosyal medyanın diline düştü. Bakın neden.

16.03.2023 11:56 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:58
Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü İyiye işaret değil İlk kez bir kadınla el ele görüntülenmişti

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü İyiye işaret değil İlk kez bir kadınla el ele görüntülenmişti

Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz gün Paris'e tatile gitmişlerdi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü İyiye işaret değil İlk kez bir kadınla el ele görüntülenmişti

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, soluğu son olarak kuzey ışıklarını izlemek için Finlanya'da almışlardı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü İyiye işaret değil İlk kez bir kadınla el ele görüntülenmişti

2 günlük tatil sonrası tekrar İstanbul'a dönen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in şimdiki tatil planları ise İngiltere..

Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü İyiye işaret değil İlk kez bir kadınla el ele görüntülenmişti

Çift önceki gün yine havaalanında el ele görüntülenmişti. O kare sosyal medyanın diline düştü.

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