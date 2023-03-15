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Haberler Magazin Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor! Gündeş fırsat vermeden attı gitti sonsuza dek o şarkıları söyleyemeyecek

Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor! Gündeş fırsat vermeden attı gitti sonsuza dek o şarkıları söyleyemeyecek

2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler iyiden iyiye gerildi... 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti. Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'e velayet davası açmasının ardından sonrasında Ebru Gündeş karşı dava açmıştı. Anlaşılan o ki, ikili arasında sular durulmayacak. Eski çiftten karşılıklı yeni hamleler geldi.

15.03.2023 10:44 - Son Güncelleme: 15.03.2023 10:44
Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor! Gündeş fırsat vermeden attı gitti sonsuza dek o şarkıları söyleyemeyecek

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor… Reza Zarrab, kızının velayeti için eski eşiyle karşı karşıya gelmişti. İkili arasındaki savaş bu kez sahneye sıçradı.

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Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor! Gündeş fırsat vermeden attı gitti sonsuza dek o şarkıları söyleyemeyecek

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, bu kez 'şarkı' restleşmesi yaşadı. Zarrab'ın kendisine ait şarkılarını okumaması için ihtar çekeceğini öğrenen sanatçı, buna fırsat vermeden iki eseri repertuvarından sonsuza dek çıkardı!

Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor! Gündeş fırsat vermeden attı gitti sonsuza dek o şarkıları söyleyemeyecek

İkili arasındaki ipler, son olarak Gündeş'e 11 yıllık eski eşi Zarrab tarafından geçen yıl açılan 'velayet davasıyla' gerilmişti.

Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor! Gündeş fırsat vermeden attı gitti sonsuza dek o şarkıları söyleyemeyecek

Zarrab, 11 yaşındaki kızlarının velayetinin annesinden alınıp kendisine verilmesini talep etmişti.

Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor! Gündeş fırsat vermeden attı gitti sonsuza dek o şarkıları söyleyemeyecek

Bu gelişmenin ardından 48 yaşındaki şarkıcı da eski eşine karşı dava açıp çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

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