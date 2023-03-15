Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor! Gündeş fırsat vermeden attı gitti sonsuza dek o şarkıları söyleyemeyecek
2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler iyiden iyiye gerildi... 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti. Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'e velayet davası açmasının ardından sonrasında Ebru Gündeş karşı dava açmıştı. Anlaşılan o ki, ikili arasında sular durulmayacak. Eski çiftten karşılıklı yeni hamleler geldi.
15.03.2023 10:44 - Son Güncelleme: 15.03.2023 10:44
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor… Reza Zarrab, kızının velayeti için eski eşiyle karşı karşıya gelmişti. İkili arasındaki savaş bu kez sahneye sıçradı.
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, bu kez 'şarkı' restleşmesi yaşadı. Zarrab'ın kendisine ait şarkılarını okumaması için ihtar çekeceğini öğrenen sanatçı, buna fırsat vermeden iki eseri repertuvarından sonsuza dek çıkardı!