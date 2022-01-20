Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle poz verdi görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medyada yorum yağdı: "Gerçekten aynısınız hanginiz Hazal?"
Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle poz verdi görenlerin ağzı açık kaldı. 1988 yılında Mersin'de dünyaya geldi ünlü oyuncu... 2014 yılında Deniz Yıldızı dizisinde Özgür karakterine hayat veren rol arkadaşı Tuan Tunalı ile evlendi. Dizi setinde başlayan aşk ihanet iddialarının gölgesinde 2018 yılında boşanmayla noktalandı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler şoke oldu, ikiliye "Gerçekten aynısınız hanginiz Hazal?" yorumları yağdı.
20.01.2022 12:21
- Son Güncelleme: 20.01.2022 12:21
"GERÇEKTEN AYNISINIZ HANGİNİZ HAZAL?"
Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle poz verdi görenlerin ağzı açık kaldı. İkiliye sosyal medyada yorum yağdı.
İşte başta Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...