Hande Erçel 'hayatının aşkını buldu!' Kaan Yıldırım'ın ihanetiyle gündeme gelmişti sosyal medyadan paylaştı: "Kendisini zor tutuyorum"
Hande Erçel 'hayatının aşkını buldu' yorumlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım'ın ihanetiyle edından söz edilmişti Hande Erçel'in... Estetiksiz hali, eski sevgilileri derken ünlü oyuncu gündemden düşmüyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hande Erçel'in Instagram pozunu görenler, "Hande hayatının aşkını sonunda buldu' yorumları yaptı.
"HANDE ERÇEL HAYATININ AŞKINI BULDU"
Kaan Yıldırım'ın ihanetiyle gündeme gelmişti ünlü oyuncu Hande Erçel... Instagram'dan paylaştığı son kare ile yorum yağmuruna tutulan Hande'yi gröenler, "Hayatının aşkını buldu" demeden geçmedi.
Rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, ilişkisini noktaladı. Erçel, biten ilişkisi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Muhabirlerin Kaan Yıldırım ile birlikte olup olmadıkları yönünde yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt veren Erçel, "Hayatımda kimse yok, şu an işimle yoğunum ve çok da mutluyum, Kaan her zaman arkadaşımdı arkadaşım kalacak" diye konuştu.
Kaan Yıldırım ise geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü.
Disney+, 14 Haziran itibarıyla orijinal yapımlarıyla artık Türkiye'de. Hande Erçel Instagram'dan paylaştığı bu kare ile takipçilerine, "Hayatının aşkını buldu" dedirtti.