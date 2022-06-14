Hande Erçel 'hayatının aşkını buldu!' Kaan Yıldırım'ın ihanetiyle gündeme gelmişti sosyal medyadan paylaştı: "Kendisini zor tutuyorum"

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Muhabirlerin Kaan Yıldırım ile birlikte olup olmadıkları yönünde yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt veren Erçel, "Hayatımda kimse yok, şu an işimle yoğunum ve çok da mutluyum, Kaan her zaman arkadaşımdı arkadaşım kalacak" diye konuştu.