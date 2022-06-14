Hayat Bilgisi'nin güzeller güzeli Barbie'sine bakın! Plaj pozlarıyla kimse tanıyamamıştı İpek Erdem'in son halini görenler: "Tam bir afet"
Hayat Bilgisi'nin güzeller güzeli Barbie'sine bakın! Plaj pozlarını gören tanıyamamıştı şimdi de sosyal medyayı kasıp kavurdu ünlü oyuncu... Geçtiğimiz yaz Akyaka tatilinde ortaya çıkan İpek Erdem son haliyle gündeme bomba gibi düştü. İşte 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in son hali...
14.06.2022 15:43 - Son Güncelleme: 14.06.2022 15:52
"TAM BİR AFET"
Hayat Bilgisi'nin güzeller güzeli Barbie'sine bakın! Plaj pozlarını kimse tanıyamamıştı, İpek Erdem'in son halini görenler:, "Tam bir afet" yorumları yaptı.
2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem son hali kısa sürede gündem oldu.
İşte yorum yağmuruna tutulan İpek Erdem başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...