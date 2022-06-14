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Haberler Magazin Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Paris'ten ilk kareler geldi! Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti...

Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Paris'ten ilk kareler geldi! Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti...

Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti... Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu. Bir dönem ortaya çıkan bikinili görüntüleri ile gündemden düşmeyen ve bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Duygu Özaslan Instagram'dan paylaştığı nikah pozlarıyla dikkat çekti.

14.06.2022 13:14 - Son Güncelleme: 14.06.2022 13:14
Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Paris’ten ilk kareler geldi! Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti...

Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti... Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi, Paris'ten ilk kareler geldi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Paris’ten ilk kareler geldi! Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti...

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sarı bikinili fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Özaslan ise Instagram hesabından, "Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurumda değil. Beni çekebilirsiniz." diyerek, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.

Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Paris’ten ilk kareler geldi! Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti...

Uzun süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile birlikte olan Duygu Özaslan sonunda evlendi.

Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Paris’ten ilk kareler geldi! Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti...

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Duygu Özaslan nikah fotoğraflarıyla gündem oldu.

Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Paris’ten ilk kareler geldi! Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti...

"KUTLAMALAR 3 GÜN SÜRECEK"

Duygu Özaslan evlilik pozlarını "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." notuyla paylaştı.

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