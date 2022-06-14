Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi Paris'ten ilk kareler geldi! Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti...
Sarı bikinili kareleri ile şaşkına çevirmişti... Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu. Bir dönem ortaya çıkan bikinili görüntüleri ile gündemden düşmeyen ve bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Duygu Özaslan Instagram'dan paylaştığı nikah pozlarıyla dikkat çekti.
14.06.2022 13:14 - Son Güncelleme: 14.06.2022 13:14
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sarı bikinili fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Özaslan ise Instagram hesabından, "Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurumda değil. Beni çekebilirsiniz." diyerek, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.
"KUTLAMALAR 3 GÜN SÜRECEK"
Duygu Özaslan evlilik pozlarını "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." notuyla paylaştı.