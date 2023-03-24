Engin Öztürk Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak'la yakalandı o anlar olay! Yanlarında Esra Ruşan'da vardı yüzünü gizledi arkasına bakmadan kaçtı ama nafile...
Engin Öztürk Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak'la yakalandı o anlar olay! Yanlarında Esra Ruşan'da vardı yüzünü gizledi arkasına bakmadan kaçtı ama nafile... Magazin gündemine bomba gibi düşen kovalamaca muhabirlerin galibiyetiyle bitti. Aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Engin Öztürk İstanbul sokaklarını birbirine kattı. İki kız arkadaşıyla bir mekandan çıkan Öztürk, muhabirleri duymazdan geldi, kızlar ise yüzlerini gizlemeye çalıştı. Ancak parmağında yüzüğü olan ve aracın arkasında yüzünü gizlemeye çalışan ismin Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak olduğu, diğer ismin ise bir dönem adı Fırat Çelik'le anılan Esra Ruşan'dı... Engin Öztürk ile Fırat Çelik geçtiğimiz yıllarda aynı projede rol almışlardı.
24.03.2023 11:19 - Son Güncelleme: 24.03.2023 11:49
Engin Öztürk Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak'la yakalandı o anlar olay! Yanlarında Esra Ruşan'da vardı... Yüzünü gizledi, arkasına bakmadan kaçtı ama nafile...
Aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Engin Öztürk iki kadın arkadaşıyla gecelerde yakalandı. Muhabirlerle köşe kapmaca oynayan üçlü, hareketleriyle kafa karıştırdı.
Biri bir dönem Engin Öztürk'le aynı projede yer alan Fırat Çelik'le aşk yaşadığı iddia edilen Esra Ruşan...