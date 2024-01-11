Hande Erçel durdu durdu patladı "Artık çok yoruldum neden hep ben?" Sevgilisi Hakan Sabancı'yla gerim gerim gerilmişti

Mehmet Dinçerler, Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, son olarak gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptırdı. İlişkinin başlarında aşk iddialarını yalanlayan ancak daha sonra yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dosta düşmana duyuran ikili, attıkları her adımla adlarından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde havalimanın görüntülenen çiftten Hande Erçel epey gerilmiş, o gerginlik hem yüzüne hem de sözlerine yansımıştı. O görüntüden günler sonra Erçel, isyan etti.