Aynur Aydın öldü mü? Çıkan haberleri gören Aynur küfürü bastı! Vefat haberi sonrası hızını alamayan Aynur Aydın...

Sevilen şarkıları, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aynur Aydın yine yaptı yapacağını. Ünlü şarkıcı hakkında önceki gün çıkan 'öldü' haberleri bir anda gündeme bomba gibi düştü. Söylentinin ve haberlerin yayılmasının ardından Aynur Aydın, o paylaşımlardan birini yeniden paylaşıp, küfürü basınca olanlar oldu.