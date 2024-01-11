İçimizdeki Ateş, Söz, Leke, Kırmızı Oda, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Burak Sevinç'in hayatı merak konusu oldu. ve Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olan Sevinç'in özellikle ailesi merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sevinç'in eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sevinç'in 6 yıl Kaybedenler Kulübü'nün yıldızıyla evli kaldığı ortaya çıktı.
Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Burak Sevinç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Burak Sevinç kimdir? İşte tüm detaylar...
BURAK SEVİNÇ KİMDİR?
İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul'a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.
Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen ve Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olan Sevinç, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı.