6 yılı devirdiler! Burak Sevinç’in eski eşi Kaybedenler Kulübü’nün yıldızı çıktı! Meğer kendisi gibi oyuncu o isimle...

İçimizdeki Ateş, Söz, Leke, Kırmızı Oda, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Burak Sevinç'in hayatı merak konusu oldu. ve Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olan Sevinç'in özellikle ailesi merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sevinç'in eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sevinç'in 6 yıl Kaybedenler Kulübü'nün yıldızıyla evli kaldığı ortaya çıktı.