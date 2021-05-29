Vav TV İzle

Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Turuncular içinde objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 22 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hande Erçel, derin göğüs dekolteli pozlarıyla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozlar, kısa sürede çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o pozları…

29.05.2021 18:24 - Son Güncelleme: 29.05.2021 18:52
Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Turuncular içinde objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Turuncular içinde objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Erçel, derin göğüs dekolteli, göbek açık turuncu takımıyla verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Turuncular içinde objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun düzgün fiziğine övgü yağdırdı.

Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Turuncular içinde objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Erçel'in iddialı pozları için "Aman Kerem görmesin", "Yine ateş ediyorsun" gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Turuncular içinde objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

İşte ünlü oyuncu Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o pozları…