Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Turuncular içinde objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 22 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hande Erçel, derin göğüs dekolteli pozlarıyla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozlar, kısa sürede çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o pozları…

29.05.2021 18:24 - Son Güncelleme: 29.05.2021 18:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





