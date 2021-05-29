Aygün Aydın’dan skandal paylaşım! “Birkaç şey denemek istiyorum” dedi yataktan Hakan Sabancı’ya bakın nasıl seslendi…
Aygün Aydın sınırı aştı! Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa etmesinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Aygün, Instagram sayfasında yayınladığı son videoyla takipçilerini şaşırttı. Yatağından paylaşım yapan Aydın'ın "Hakoş hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum" sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Aydın için "Sınırı aştın artık", "Gündem olmak için bu kadarı da yapılmaz" yorumları yapıldı. İşte Aygün Aydın'ın çok konuşulan o paylaşımı…
29.05.2021 18:49
- Son Güncelleme: 29.05.2021 19:08
Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa etmesinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Aygün Aydın, yatağında çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak ifşa ettiği eski flörtü Hakan Sabancı'ya seslendi.
Aygün, kısa sürede gündem olan videosunda şu ifadeleri kullandı: "Hakoş fotoğraf paylaşmışsın. Fark ettim ki biraz kilo almışsın, artık sıskoş değilsin. Biraz da sakalın çıkmış. Keşke burada olsaydın... Hakan hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum "
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Aygün Aydın'ın paylaşımına tepki gösterdi. Aydın için "Sınırı aştın artık", "Gündem olmak için bu kadarı da yapılmaz" yorumları yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Hakan Sabancı'nın eski flörtü Aygün Aydın, Lamborghini marka bir aracın üstünde olduğu pozunu "Beni bilirsiniz ben sadece en iyisine binmek isterim" notuyla paylaşmıştı.