Aygün Aydın’dan skandal paylaşım! “Birkaç şey denemek istiyorum” dedi yataktan Hakan Sabancı’ya bakın nasıl seslendi…

Aygün Aydın sınırı aştı! Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa etmesinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Aygün, Instagram sayfasında yayınladığı son videoyla takipçilerini şaşırttı. Yatağından paylaşım yapan Aydın'ın "Hakoş hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum" sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Aydın için "Sınırı aştın artık", "Gündem olmak için bu kadarı da yapılmaz" yorumları yapıldı. İşte Aygün Aydın'ın çok konuşulan o paylaşımı…

29.05.2021 18:49 - Son Güncelleme: 29.05.2021 19:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





